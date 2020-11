Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Schule; Telefonbetrüger erbeuten hohen Geldbetrag; Graffiti-Sprayer festgenommen

ReutlingenReutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag in Nellingen an der Kreuzung Kaiserstraße / Bismarckstraße ereignet hat. Gegen 13.15 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Audi A3 die Kaiserstraße in Richtung Riegelstraße. An der Kreuzung zur Bismarckstraße übersah sie offensichtlich den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Crafter eines 36-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Personen augenscheinlich leicht verletzt und durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Der Audi wurde so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. (sb)

Ostfildern - Ruit (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Grabenäcker-/ Hedelfinger Straße ereignet hat. Eine 64-jährige Renault-Lenkerin war kurz vor 15.30 Uhr auf der Grabenäckerstraße in Richtung Hedelfinger Straße unterwegs. Als sie an der dortigen Kreuzung nach rechts abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden, 59 Jahre alten Radfahrers. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden. (rn)

Plochingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Plochingen entstanden. Kurz nach 7.30 Uhr war eine 54-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Moltkestraße in Richtung Schorndorfer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Brühlstraße kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Peugeot 108 einer 29-Jährigen. Der Peugeot musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Kirchheim (ES): In Schule eingebrochen

In eine Grundschule in der Kirchheimer Bismarckstraße ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit von 18 Uhr bis 5.30 Uhr ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Im Gebäude wurden mehrere Türen sowie einige Schließfächer im Lehrerzimmer gewaltsam geöffnet. Über ein mögliches Diebesgut und die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker an die Schule. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Radfahrer die Vorfahrt genommen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag erlitten, als ihm von einem Autofahrer die Vorfahrt genommen wurde. Der 19-Jährige Pkw-Lenker übersah gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Flieder-/Steinstraße den von rechts kommenden, 57 Jahre alten Mountainbike-Lenker. Durch den Aufprall mit dem Auto und dem anschließenden Sturz auf die Fahrbahn zog sich der Radler Verletzungen zu, so dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Gold und Bargeld an Telefonbetrüger übergeben (Zeugenaufruf)

Gold und Bargeld in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro hat eine Frau aus Rottenburg am Donnerstag an dreiste Telefonbetrüger übergeben. Im Laufe des Mittags gab sich ein Anrufer gegenüber der 59-Jährigen als Kriminalbeamter aus Stuttgart aus und erzählte ihr die frei erfundene Geschichte von einer in der Nachbarschaft festgenommenen Einbrecherbande. Bei diesen sei eine Notiz mit dem Namen der 59-Jährigen gefunden worden, weshalb deren gesamtes Vermögen zuhause nicht mehr sicher sei. Der Anrufer schüchterte die Frau zusätzlich mit der Aussage ein, dass durch den angeblich bevorstehenden Einbruch selbst ihr Leib und Leben in Gefahr sei. Er forderte die 59-Jährige daraufhin auf, ihr Hab und Gut zur sicheren Verwahrung der "Polizei" zu übergeben. Die verunsicherte und um ihr Erspartes fürchtende Frau verstaute in der Folge Gold und Bargeld in einer Tasche und übergab diese gegen 16.30 Uhr am Verkehrsübungsplatz unterhalb der Festhalle in der Jahnstraße einem Komplizen des Anrufers. Zuvor war das Opfer per Mobiltelefon an den Übergabeort gelotst worden. Am Abend flog der Betrug auf.

Der Abholer ist von schlanker Statur, zirka 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß. Er hat schwarze, kurze Haare und dunkle Augen. Zur Übergabezeit war er mit einem weißen Pullover und einer blauen oder schwarzen Jeans bekleidet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang im Bereich des Verkehrsübungsplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder weitere Hinweise auf den unbekannten Komplizen geben können. Zeugentelefon: 07472/9801-0. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Graffiti-Sprayer nach Zeugenhinweis vorläufig festgenommen

Drei Graffiti-Sprayer sind am Donnerstagnachmittag von einem aufmerksamen Zeugen in Ebingen auf frischer Tat erwischt worden. Ein Tatverdächtiger konnte kurze Zeit später von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Dem Zeugen fielen gegen 17.15 Uhr drei Jugendliche in der Unterführung bei der Friedenskirche auf, woraufhin er die Polizei verständigte. Als sie dies bemerkten, rannten die Sprayer davon. Eine Streife des Polizeireviers Albstadt entdeckte das Trio kurze Zeit später auf Höhe des Friedhofs. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchteten die Jungs erneut. Zwei entwischten den Beamten, ein 18-Jähriger konnte festgehalten werden. Der junge Mann hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich mehrere Spraydosen befanden. In der frisch renovierten Unterführung zwischen der Kientenstraße und der Riedstraße konnten zwei mehrere Quadratmeter große Tags sowie ein noch nicht ganz fertiger Kopf festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den beiden Komplizen dauern an und ob die Sprayer für weitere Graffitis in Frage kommen. Bereits am Donnerstagmorgen wurde am Gebäude eines Discounters in der Kientenstraße ein frisches, etwa 16 qm großes Tag festgestellt. (ms)

Balingen (ZAK): Jugendlicher Mofafahrer bei Unfall leicht verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Mofafahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen erlitten. Eine 40-Jährige wollte gegen 7.40 Uhr mit ihrem VW von der Irrenbergstraße nach links auf die bevorrechtigte Hirschbergstraße abbiegen. Beim Losfahren übersah sie den von links kommenden, 16 Jahre alten Mofafahrer. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Jugendliche einen Zusammenstoß nicht verhindern. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog er sich die Verletzungen zu. Der 16-Jährige wurde im Anschluss von der verständigten Mutter zu einem Arzt gebracht. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro entstanden. (ms)

