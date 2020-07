Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autofahrerin zu unachtsam beim Verlassen des Grundstücks ++ Einbruch in Hotel ++ Unfall mit dem Pedelec ++ Unter Drogen auf der Autobahn ++ Einbruch im Kleingartenverein ++

Rotenburg (ots)

Autofahrerin zu unachtsam beim Verlassen des Grundstücks

Zeven. Am Sonntagvormittag ist eine 25-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall im Bünteweg verletzt worden. Die junge Frau fuhr gegen 10 Uhr mit Ihrem Volvo vom Grundstück auf die Fahrbahn. Dabei hat sie vermutlich den von links kommenden Ford einer 53-jährige Autofahrerin übersehen. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kollidierten die Unfallbeteiligten jeweils mit einem am Fahrbandrand geparkten Mercedes und Mazda. Dabei entstand Blechschaden. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen in die Bremervörder OsteMed Klinik gebracht.

Einbruch in Hotel

Rotenburg. Ein polizeibekannter, junger Mann steht im Verdacht in der Nacht zum Sonntag in das Hotel Am Pferdemarkt eingebrochen zu sein und einen weiteren Einbruchsversuch in eine benachbarte Arztpraxis unternommen zu haben. Der Täter hatte sich zuvor durch einen Seitentür Zutritt in das Hotel verschafft und dann mit einem Rinnsteindeckel die Scheibe zur Rezeption eingeworfen. Im weiteren Verlauf brach der Täter einen Kühlschrank auf. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass vermutlich der gleiche Täter versucht hatte, die Tür zu einer Zahnarztpraxis mit einem Rinnsteindeckel aufzubrechen. In diesem Fall hielt sie dem Angriff stand. Aufgrund der Tatbegehung geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen jungen Mann handelt, der im Stadtgebiet bereits mehrere Male auf diese Weise eingebrochen ist.

Unfall mit dem Pedelec

Visselhövede. Am Sonntagvormittag ist eine 41-jährige E-Bikerin bei einem Verkehrsunfall in der Eichenstraße verletzt worden. Die Frau war gegen 11 Uhr mit ihrem Elektrofahrrad auf dem Gehweg unterwegs. An der Einmündung zur Straße Auf der Loge fuhr sie gegen den stehenden Audi einer 68-jährigen Autofahrerin. Die Unfallverursacherin zog sich Verletzungen am Rücken und am Kopf zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Unter Drogen auf der Autobahn

Elsdorf/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat in der Nacht zum Montag auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg die Drogenfahrt eines 29-jährigen Autofahrers gestoppt. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Parkplatzt Hatzte erkannten die Beamten bei dem Mann Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach hatte der Fahrer Marihuana zu sich genommen. Das räumte er später auch ein. Auf der Polizeiwache musste der 29-Jährige eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Einbruch im Kleingartenverein

Rotenburg. Im Verlauf des Wochenendes sind unbekannte Täter im Kleingartenverein Friedland am Mauerseeweg in eine Gartenlaube eingebrochen. Dazu hatten sie die Eingangstür aufgehebelt. Aus dem Gartenhäuschen nahmen sie eine blaue Filterkaffeemaschine mit. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Einbruch in KiTa "Unterm Regenbogen"

Sittensen. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in die Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" an der Ostlandstraße eingebrochen. Dazu hebelten sie das Fenster zum Büro auf und stiegen in die KiTa ein. In der Einrichtung brachen sie mehrere Schränke auf und durchstöberten sie. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell