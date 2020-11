Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Leichtverletzter nach Verkehrsunfall++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Do., 12.11.2020, 19.15 Uhr,kam es auf der Ammerlandallee in Höhe der Autobahn 28, Anschlussstelle Westerstede, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 25-jährige Unfallbeteiligte befuhr mit seinem PKW die Ammerlandallee und hatte die Absicht nach links auf die A28 in Richtung Leer abzubiegen. Beim Abbiegen übersieht er infolge Unachtsamkeit den aus seiner Sicht entgegenkommenden 20-jährigen unfallbeteiligten Führer eines Transporters. Der 25-jährige Unfallbeteiligte wird leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

