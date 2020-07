Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klauen Schweißgeräte: Zeugen gesucht

Menden (ots)

In der Nacht von Montag 06.07. - Dienstag 07.07., kam es in Menden, Dieselweg, zu einem Einbruch in eine Firma. Es wurden mehrere hochwertige Schweißgeräte entwendet.

Es werden Zeugen gesucht, die in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Täter müssen das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.

