Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand eines Hochsitzes

Einbrecher klaut Zigaretten aus Tankstelle

Diebe klauen Auto, Quad und Fahrrad

Iserlohn (ots)

Rombrock/Scheda: Am 11.07.2020, gegen 23:50 Uhr, musste die Feuerwehr einen brennenden Hochsitz auf einem Feld im Bereich Scheda löschen. Die Polizei Iserlohn hat ihre Brandursachenermittlung aufgenommen.

Pkw/Quad Diebstahl in Letmathe: In der Nacht vom 10.07. zum 11.07. wurde der braune Toyota Land Cruiser mit dem amtlichen Kennzeichen MK-CF 2388 von der Gennaer Straße komplett entwendet. In der Nacht zuvor (09.07/10.07.) entwendeten unbekannte Diebe ein blaues Quad der Marke Polaris ATV mit dem amtlichen Kennzeichen MK-VB 36 aus der Kirchstraße.

Mountainbike an Pater und Nonne geklaut: Am 11.07.2020, gegen 11:30 Uhr, wurde das schwarze Mountainbike mit weißem Vorbau der Marke Xduro All Mountain RX 27,5 R an einem Metallpfosten mittels Schloss gesichert. Gegen 12:45 Uhr stellte der Besitzer den Diebstahl seines Fahrrades fest.

Einbrecher in Tankstelle an der Schwerter Straße: In der Nacht zum Sonntag, 12.07., gegen 03:48 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Tankstelle an der Schwerter Straße. Hier hatte ein unbekannter Mann die Glastür mit einem Stein eingeworfen und den Verkaufsbereich betreten. Er stahl Zigaretten und verließ das Tankstellengelände in Richtung Letmathe Zentrum. Personenbeschreibung: männliche Person, ca. 20 Jahre alt, helle Jeans, schwarzer Adidas Pullover, schwarze Schuhe, eine graue Kapuze, Mundschutz

Sachdienliche Hinweise zu Vorfällen nimmt die Polizei in Iserlohn oder Letmathe entgegen.

