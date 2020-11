Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Erneuter Verkehrsunfall auf der Ammerlandallee in Höhe der Anschlussstellen der BAB 28++

OldenburgOldenburg (ots)

++Am gestrigen Abend kam es auf der Ammerlandallee in Höhe der BAB 28, Anschlussstelle Westerstede zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Die 51-jährige Unfallbeteiligte und deren 12-jährige Tochter, die bei dem Unfall leicht verletzt wurden, wollte mit ihrem PKW von der Autobahn aus Leer kommend, nach links auf die Ammerlandallee stadteinwärts einbiegen, dabei übersah sie die von links kommende 29-jährige Unfallbeteiligte in ihrem PKW, die die Ammerlandallee stadtauswärts befuhr. Im Einmündungsbereich der BAB-Anschlussstelle/ Ammerlandallee kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Aufgrund der durch den Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe und der Bergung der verufallten Fahrzeuge kam es im Bereich der Unfallstelle zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. ++

