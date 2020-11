Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Werkstatt und in einen Baustellencontainer in Edewecht/ Osterscheps

OldenburgOldenburg (ots)

Pressemitteilung der Polizei Edewecht In der Nacht vom 09./ 10.11.2020 kam es zu zwei Einbrüchen in der Gemeinde Edewecht/ Ortsteil Osterscheps. Unbekannte Täter brechen in die Werkstatthalle eines Landmaschinen-Betriebes an der Osterschepser Straße ein und entwenden ein Laptop, ein Baustellenradio sowie mehrere Werkzeuge. Zutritt in die Halle verschafften sich die Täter durch ein Rolltor, nachdem zuvor die Sicherung entfernt wurde.

Ebenfalls in Osterscheps wurden auf dem Dorfplatz vor der Grundschule in der vergangenen Nacht zwei Werkzeug-Container aufgebrochen und ein Laubbläser, eine Schubkarre und weiteres Baumaterial entwendet.

Täterhinweise nimmt die Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 925960 entgegen.

