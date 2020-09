Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Im Begegnungsverkehr mit Außenspiegeln kollidiert

Einbeck (ots)

Dassel(pap) Ein 32 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Bad Driburg, befuhr am Mittwoch, 23.09.2020, gegen 11.50 Uhr die Landesstraße 548 von Dassel in Richtung Uslar. Auf einem geraden Teilstück zwischen zwei Kurven ist dem Mann ein Sattelzug entgegen gekommen, der nicht weit genug rechts gefahren ist. Der 32-jährige selbst konnte seinerseits nicht weiter nach rechts ausweichen, sodass es zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel gekommen ist. Durch Splitter, die durch das geöffnete Fenster der Fahrertür ins Führerhaus flogen, hat er leichte Verletzungen im Bereich der Hände und Arme erlitten. Der Fahrer des Sattelzuges hat seine Fahrt, ohne anzuhalten, fortgesetzt. Es soll sich um eine Sattelzugmaschine der Firma Iveco, Farbe blau handeln. Der Auflieger soll orangefarben mit einem andersfarbigen Streifen gwesen sein. Der Sachschaden beträgt ca. 500,- Euro. Hinweise hierzu bitte an das Polizeikommissariat Einbeck.

