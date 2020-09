Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Lkw unter Brückenunterführung stecken geblieben

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 21 Jahre alter Bad Pyrmonter befuhr am Donnerstag, 24.09.2020, gegen 08.10 Uhr mit seinem Lkw, VW Crafter, die Waldstraße in Salzderhelden in Richtung der dortigen Brückenunterführung. Vor der Unterführung wird mehrfach durch Verkehrszeichen auf die Durchfahrtshöhe von 2,8 m hingewiesen. Diese Hinweise hat der junge Mann ignoriert und ist weitergefahren, wobei er zunächst eine Höhenwarntafel an der Unterführung getroffen und beschädigt hat. Letzlich blieb er am Unterführungsende mit seinem Fahrzeug, das eine Höhe von 3,3 m aufwies, stecken. Auch das Ablassen der Luft aus allen Reifen, führte nicht zur Befreiung des Lkw, sodass die Straße gesperrt und eine innerörtliche Umleitung eingerichtet werden musste. Nach diversen Versuchen gelang es dann der gerufenen Abschleppfirma, nach Hochbinden der Achse an den Unterbau, den Lkw soweit abzusenken, dass er mittels Seilwinde aus der Unterführung gezogen werden konnte. Dem ersten Anschein nach entstand an der Unterführung kein Schaden. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Die Umleitung konnte schließlich gegen 13.30 Uhr aufgegoben werden.

