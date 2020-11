Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen+++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Dienstag, den 10.11.2020, gegen 21:50 Uhr, ereignete sich in Kayhauserfeld, Gemeinde Bad Zwischenahn, auf der Feldlinie Einmündung Industriestraße, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 56 jähriger Oldenburger mit seinem Pkw Opel die Industriestraße in Kayhauserfeld. Er wollte nach links auf die Feldlinie einbiegen. Dort übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw eines 62-jährigen Edewechters, der die Feldlinie mit seinem Pkw VW aus Richtung Haarenstrother Straße kommend in Richtung Petersfehn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug des Oldenburgers wurde durch die Wucht des Aupralls in den Seitenstreifen geschleudert und prallte gegen einen Zaun. Das Fahrzeug des Oldenburg kam mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feldlinie war bis zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell