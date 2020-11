Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt 9 beteiligten Fahrzeugen führen in Bad Zwischenahn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen+++

OldenburgOldenburg (ots)

In Bad Zwischenahn ist es am Donnerstag, dem 12.11.2020, im morgendlichen Berufsverkehr innerhalb kurzer Zeit zu zwei Verkehrsunfällen mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen und zahlreichen Insassen gekommen. Gegen 07:25 Uhr kam es auf der Westersteder Straße zwischen der Kreuzung Oldenburger Straße und der Eisenbahnüberführung im Einmündungsbereich Altenkamp zu dem ersten Verkehrsunfall. Während der Straßenverkehr in Richtung Westerstede stockte, fuhr der Fahrer eines Kleintransporters auf einen vor ihm anhaltenden PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die davor ebenfalls wartenden PKW aufeinander geschoben, so dass fünf Fahrzeuge beschädigt wurden. Glücklicherweise wurde nur ein Fahrzeuginsasse leicht verletzt. Da ein PKW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musst, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen. Noch während der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort ereignete sich gegen 07:35 Uhr im unmittelbaren Nahbereich an der Einmündung Altenkamp/Eyhauser Ring ein weiterer Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Ein mit mehreren Schülern besetzter Kleinbus beabsichtigte aus der Wohnsiedlung am Eyhauser Ring kommend in den Altenkamp einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten PKW. Durch den Zusammenstoß wurden zwei weitere PKW beschädigt. Bei diesem Verkehrsunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Schüler aus dem Kleinbus konnten ihre Fahrt unverzüglich mit einem Ersatzbus fortsetzen.

