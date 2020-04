Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Motorradfahrer schwer verletzt

Isselburg (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 40-jähriger Motorradfahrer am Montag bei einem Verkehrsunfall in Isselburg erlitten. Der Isselburger befuhr gegen 19.15 Uhr die Straße Breels (L605) in Richtung Isselburg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Motorradfahrer in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Der Fahrer rutschte über die Fahrbahn in den Grünstreifen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.000 Euro.

