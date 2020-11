Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall++

OldenburgOldenburg (ots)

++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall++

Am 13.11.20 gegen 16:55 Uhr kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus der VWG und der Feuerwehr Oldenburg. Während das Fahrzeug der Feuerwehr von der Jägerstraße aus in Richtung Pophankenweg unterwegs war, fuhr der Bus auf dem Schützenweg und wollte die Jägerstraße überqueren. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeugführer gaben an, jeweils in die Kreuzung bei "Grünlicht" eingefahren zu sein. Zeugenhinweise bitte unter Tel. 0441/790-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell