Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Gaststätte in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Mittwoch, den 02.09.2020, verschafften sich unbekannter Täter im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Restaurants in der Stettiner Straße in Schortens im Ortsteil Roffhausen. Zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

