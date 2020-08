Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Einbrüche -

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Laptop aus Pkw gestohlen

Rotenburg - Am Mittwoch (26.08.), zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr, stahlen Unbekannte einen Laptop aus einem schwarzen BMW 390. Der Geschädigte hatte diesen im Bereich der Straße "Obertor" für kurze Zeit unverschlossen abgestellt. Dies nutzten Unbekannte aus und stahlen den Laptop aus dem Innenraum. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (26.08.), zwischen 10:30 Uhr und 13:15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus in der Wilhelm-Engelhardt-Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten das komplette Wohnhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Diebe einige Schmuckgegenstände. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Bad Hersfeld - Zwischen Dienstag (25.08.) und Mittwoch (26.08.) brachen Unbekannte gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Merßeberg" ein. Sie durchsuchten die Wohnung, stahlen nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

