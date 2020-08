Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW-Räder gestohlen und Autos durchwühlt

Fulda (ots)

PKW-Räder gestohlen

Petersberg - In der Nacht zu Mittwoch (26.8.) stahlen Unbekannte in der Alten Landstraße in Petersberg-Böckels die Räder eines auf einem Firmengelände geparkten 1er-BMWs. Das Auto wurde nach dem Abmontieren der Räder auf Betonpflastersteine abgelassen, wodurch die Seitenschweller beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro - der Wert des Diebesguts circa 2.500 Euro.

Auch in der Kurfürstenstraße in Fulda wurde zwischen Dienstagnachmittag (25.8.) und Mittwochmorgen (26.8.) das hintere rechte Rad eines Mercedes-Benz gestohlen und das Auto mit Pflastersteinen aufgebockt. Der weiße PKW stand auf einem Parkstreifen am Straßenrand - der Reifen befand sich auf der zum Gehweg zugewandten Seite. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 800 Euro; der Wert des Reifens samt Felge ebenfalls circa 800 Euro. Ob bei den beiden Diebstählen ein Tatzusammenhang besteht, ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl

Petersberg - Im Petersberger Stadtteil Marbach schlugen Unbekannte auf einem Firmengelände in der Straße "Brückenmühle" in der Nacht zu Mittwoch (26.08.) die Seitenscheiben von zwei Autos ein. Die Fahrzeuge wurden durchwühlt - entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

