Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Umgestürzter Langholztransporter in Mackenzell

Fulda (ots)

Ein Schwerverletzter und etwa 45.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend (26.08.) in der Nüster Straße im Hünfelder Stadtteil Mackenzell. Ein 38-jähriger Eiterfelder wollte gegen 18:00 Uhr mit seinem voll beladenen Langholztransporter nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Beim Rangieren holte er aber zu weit nach rechts aus, wodurch der Anhänger von der Fahrbahn abkam und an einer Böschung auf die Seite kippte. In der Folge wurde die Zugmaschine ebenfalls umgeworfen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der dabei schwerverletzte Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit und per RTW in ein Krankenhaus transportiert werden. Zur Heranführung des Notarztes war der Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Bergung des Langholztransporters wurde eine Spezialfirma hinzugezogen. Bis zur Beendigung der Bergungsarbeiten um 23:30 Uhr war die Nüster Straße voll gesperrt.

