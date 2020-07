Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebin mit "Rempel-Trick" erfolgreich - Polizei ermittelt

Neuss (ots)

Am Donnerstagmittag (16.07.) kam es in der Neusser Innenstadt zu einem Taschendiebstahl.

Eine 29-Jährige war, gegen 12:00 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft an der Niederstraße unterwegs, als sie durch eine junge Frau angerempelt wurde. Auf ihre Verhaltungsweise angesprochen, entschuldigte sich die Unbekannte und verschwand eilig aus dem Geschäft. Als es ans Bezahlen ging, bemerkte die Kundin dann den Verlust ihrer Geldbörse, die sie in ihrem Rucksack aufbewahrt hatte. Offenbar hatte die Verdächtige den Moment des Anrempelns genutzt und die Geldbörse an sich genommen.

Die Tatverdächtige, die einen schwarzen Handtaschenrucksack dabei hatte, kann folgendermaßen beschrieben werden: etwa 18 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß, dunkle Hautfarbe, korpulente Statur, sie trug ein auffälliges mehrfarbiges Kopftuch und war ansonsten dunkel gekleidet.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Geschehen oder der unbekannten Frau unter der Rufnummer 02131-300-0 entgegen.

An Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, gibt es auch Taschendiebe. Es gibt ein paar einfache Tricks, wie Sie sich vor Diebstahl schützen können. Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Rollator, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Informationen erhält man auf der Internetseite https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

