Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Passanten beobachten gewalttätigen Beziehungsstreit

Neuss (ots)

Offenbar im Rahmen eines Beziehungsstreits reagierte ein 38-jähriger Mann gegenüber seiner 27-jährigen Begleiterin am Mittwoch (15.7.), gegen 15 Uhr, körperlich gewalttätig. Passanten beobachteten den Übergriff an der "Alten Hammer Brücke" in Nähe des Rheinufers und riefen die Polizei zu Hilfe.

Beim Eintreffen der Streifenwagen zeigte sich der Mann immer noch äußerst aggressiv und uneinsichtig. Da er die Frau nach wie vor am Arm gepackt hielt und wilde Drohungen ausstieß, entschlossen sich die Beamten dazu, ihn zu Boden zu bringen, um ihm Handfesseln anzulegen. Der 38-Jährige wehrte sich so vehement, dass Reizspray gegen ihn eingesetzt werden musste. Zwei Polizisten erlitten leichte Verletzungen bei der Ingewahrsamnahme des Verdächtigen.

Die Frau, die offenbar von dem 38-jährigen zuvor gewürgt worden war, musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei den persönlichen Gegenständen des Verdächtigen fanden die Polizisten Drogen. Auf der Wache wurde ihm deshalb durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Polizei hat regelmäßig mit Fällen von Beziehungsstreit, oft in Form häuslicher Gewalt zu tun. Wenn es zu strafrechtlich relevanten Übergriffen kommt, schreiten die Ordnungshüter konsequent ein. Doch die anzunehmende Dunkelziffer dieser Taten ist hoch. Deshalb schauen Sie nicht weg, wenn Sie in der Nachbarschaft oder wie im vorliegenden Fall auf offener Straße Zeuge von Gewalttaten zwischen Paaren werden. Informieren Sie die Polizei. Nutzen Sie hierfür im akuten Fall den Notruf 110 oder ansonsten die 02131 300-0. Die Polizei bietet neben der strafrechtlichen Verfolgung solcher Taten auch konkrete Hilfe für die Opfer an. Speziell geschulte Beamte des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten und vermitteln auf Wunsch weiterführende Hilfe. Nähere Information finden Sie auch auf der Homepage der Polizei im Rhein-Kreis Neuss https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/opferschutzbeauftragte-der-kreispolizeibehoerde-rhein-kreis-neuss

