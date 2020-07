Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sattelzug mit gravierenden Mängeln stillgelegt

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (15.07.), gegen 13:30 Uhr, überprüften Polizeibeamte auf der Edisonstraße in Dormagen einen in Bulgarien zugelassenen Sattelzug. Aufgefallen war der LKW, da aus dem Tankbehälter offensichtlich Kraftstoff schwappte. Bei der weiteren Kontrolle fielen nicht nur die abgefahren Reifen sofort auf, sondern auch ein mit Spanngurten laienhaft angebrachter Kühlkanister.

Sachverständige bescheinigten dem Sattelzug nach einer technischen Überprüfung so gravierende Mängel, dass diesem wegen Verkehrsunsicherheit die Weiterfahrt untersagt werden musste. Der 49-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen.

