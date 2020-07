Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Was macht eigentlich... die Leitstelle der Polizei? Nehmen Sie am Einsatzgeschehen im Rhein-Kreis Neuss beim 12-Stunden-Twittern teil.

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am kommenden Samstag (18.7.) lässt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss die Bürgerinnen und Bürger am Einsatzgeschehen im Kreisgebiet teilhaben. Auf dem Twitter-Kanal der Kreispolizeibehörde werden interessante Einsätze und deren Verlauf mit den Followern geteilt. Zusätzlich wird der Arbeitsalltag der Leitstelle begleitet. Nutzen Sie also die Möglichkeit, folgen Sie Ihrer Polizei auf Twitter (https://twitter.com/polizei_nrw_rkn) und nehmen Sie so am Samstag (18.7.), in der Zeit von 10 bis 22 Uhr, an den Einsätzen der Beamten teil.

Wenn Sie mehr über die Arbeit der Leitstelle erfahren möchten, finden Sie weitere Infos auf der Internetseite Ihrer Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/die-einsatzleitstelle-der-polizei

