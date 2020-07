Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Fachgeschäft für Telekommunikation - Täter stehlen Mobilfunkgeräte

Meerbusch (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (16.07.) brachen Unbekannte in ein Fachgeschäft für Telekommunikation an der Neusser Straße in Meerbusch-Büderich ein.

Die Täter hatten zuvor die Eingangstür des Ladenlokals eingeschlagen. Gegen 03:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis vom Vorfall. Beim Eintreffen der Streifenbeamten hatten die Täter bereits Fersengeld gegeben. Ein Zeuge beobachtete vier maskierte Männer, die über die Marienburger Straße davon liefen. Von dreien ist bekannt, dass sie dunkle Oberbekleidung, Jogginghosen, Basecaps und Handschuhe trugen. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die Beute der Diebe bestand ersten Erkenntnissen zufolge aus Smartphones und Tablets.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zum Einbruch machen können, sich mit der Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch unter der Rufnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell