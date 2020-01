Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Räuberischer Diebstahl in Parfümerie - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Einen räuberischen Diebstahl begingen zwei unbekannte Täter am Freitagnachmittag im Stadtteil Innenstadt. In einer Parfümerie im Quadrat P 7 steckten die Unbekannten Parfüms im Gesamtwert von fast 400 Euro in ihre Jackentaschen und verließen anschließend den Laden, ohne vorher zu bezahlen. Sie waren jedoch vorher durch eine Mitarbeiterin der Parfümerie beobachtet worden. Ein Täter wurde nach dem Verlassen vor der Mitarbeiterin angesprochen und festgehalten. Der andere Täter versuchte zu flüchten, wurde aber von einem Passanten festgehalten. Nachdem es beiden jedoch gelungen war, sich loszureißen flüchteten diese. Die Verkäuferin verfolgte die Beiden noch, verlor sie jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen.

Eine Beschreibung der beiden Personen liegt bislang nicht vor.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

