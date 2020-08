POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Hünfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Am 25.08.2020 zwischen 08:40-13:30 Uhr, parkte eine 20-jährige Gersfelderin ihren schwarzen Audi vor der Konrad-Zuse-Schule, in der Jahnstraße in Hünfeld. Nachdem die junge Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine frische Beschädigung an ihrer Beifahrertür fest. Nach Spurenlage muss ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Öffnen seiner Fahrertür gegen die Beifahrertür der 20-jährigen gestoßen sein. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dass er seinen Pflichten nachgekommen ist.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

