POL-GE: Unbekannte stehlen Navi-System und verursachen Brand

Gelsenkirchen (ots)

Aus einem geparkten Auto haben unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 20. August, bis Freitag, 21. August 2020, das verbaute Navigationssystem gestohlen und anschließend im Innenraum Feuer gelegt. Dem 36-jährigen Eigentümer fielen der Schaden und der bereits gelöschte Brand gegen 6 Uhr am Freitagmorgen auf, nachdem er seinen grauen Mazda gegen 20 Uhr am Donnerstagabend am Ellaweg in Hassel abgestellt hatte. Wer das Feuer gelöscht hat, ist unklar. Die Täter verursachten einen Schaden im fünfstelligen Bereich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder unter der Durchwahl -8240 (Kriminalwache) zu melden.

