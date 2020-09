Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland führt Kontrollen im Stadtgebiet durch und leitet Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend führten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland im Wilhelmshavener Stadtgebiet verdachtsunabhängige Kontrollen durch. Dabei stellten diese gegen 19.00 Uhr im Stadtteil Siebethsburg einen Pkw fest, bei dem eine Kontrolle durchgeführt werden sollte. Bevor der Pkw angehalten und die Insassen kontrolliert werden konnten, parkte der Fahrzeugführer das Fahrzeug am Fahrbahnrand und zwei männliche Personen verließen den Pkw, wobei der Beifahrer fußläufig die Flucht ergriff. Die Verfolgung führte zunächst nicht zur Festnahme des Flüchtenden, allerdings konnte ein Beutel mit einer mutmaßlich nicht geringen Menge Marihuana beschlagnahmt werden, den der Flüchtende während seiner Flucht weggeworfen hatte. Als Fahrzeugführer wies sich ein 31-jähriger Wilhelmshavener aus, bei dem die Beamten eine Betäubungsmittelbeeinflussung feststellten. Es folgte die Durchführung eines freiwilligen Drogentestes, der positiv auf THC und Kokain verlief. Folglich ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein. Durch Kräfte des zuständigen Fachkommissariates der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland konnte als Beifahrer ein 28-jähriger Wilhelmshavener ermittelt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg und das zuständige Amtsgericht wurde die Durchsuchung der Wohnung des Mannes angeordnet. Bei der Durchsuchung der Wohnungen konnten bei dem 31-Jährigen eine geringe Menge Marihuana beschlagnahmt werden. "Die Verfügungseinheit wird die Kontrollen gerade auch im Bereich der Drogenkriminalität intensivieren und Verstöße konsequent verfolgen!", so Tim Bachem, Leiter der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, der weiterhin auf die Gefahr des Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung hinweist. Beim Konsum ist das Seh- und Reaktionsvermögen über Tage erheblich eingeschränkt. "Der Fahrzeugführer, der Alkohol oder Drogen konsumiert, ist eine Gefahr im Straßenverkehr. Nicht nur für sich, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer!", so Bachem. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland weist außerdem darauf hin, dass bei jedem Verstoß neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige, die 500 Euro zur Folge hat, auf die Verantwortlichen weitere Kosten für den Transport und die Blutentnahme hinzukommen. "Jeder einzelne Verstoß stellt die Fahrtauglichkeit und Geeignetheit ein Fahrzeug zu führen in Frage. Bei jedem festgestellten und nachgewiesenen Konsum von Betäubungsmitteln wird außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet", so Bachem weiter. Anhand der entnommen Blutprobe wird durch das Landeskriminalamt auch der sogenannte Abbauwert des Betäubungsmittels im Blut ausgewertet. Ist dieser zu hoch, kann ein regelmäßiger bzw. Dauerkonsum von Betäubungsmitteln unterstellt werden.

