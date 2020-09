Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Radfahrern - 16-jähriger unaufmerksam nach Handynutzung - Polizei leitet Verfahren ein

Varel (ots)

Am Dienstagnachmittag stießen auf dem Geh-/Radweg an der Wilhelmshavener Straße in Varel zwei sich entgegenkommende Radfahrer zusammen.

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Bockhorn fuhr auf dem Radweg von Jeringhave in Richtung Blauhand. Während der Fahrt schaute er auf sein Mobiltelefon, geriet hierdurch nach links und stieß mit einem 71-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der hierdurch stürzte und sich Schürfwunden im Gesicht, am Arm und an den Beinen zuzog. AM Pedelec entstand leichter Sachschaden.

