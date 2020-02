Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Reifenstecher unterwegs

Wittlich (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurden im Innenstadtbereich von Wittlich in den Straßen Waldstraße, Zur Schweiz, Mittlere und Obere Kordel sowie der Karrstraße mehrere Fahrzeuge von einem unbekannten Täter angegangen. Bislang wurden Sachbeschädigungen an 11 Fahrzeugen aufgenommen, bei welchen eine unterschiedliche Anzahl an Reifen zerstochen wurde. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens dürfte ersten Schätzungen nach in einem vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, welche am Morgen des 04.02.2020 im Tatzeitraum zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr im Innenstadtbereich verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen. Ebenso sollten sich mögliche weitere Geschädigte bei der Polizeiinspektion Wittlich melden.

