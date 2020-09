Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel ohne Verletzte - Pkw gerät auf den Gegenfahrstreifen, es kommt zum Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw

Zetel (ots)

In der Neuenburger Straße in Zetel im Nahbereich des Marktplatzes kam es am Dienstagmorgen gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein 87-jähriger Zeteler geriet mit seinem Geländewagen (Jeep) beim Abbiegeversuch nach rechts auf ein Grundstück auf den Gegenfahrstreifen und stieß mit dem Pkw (Mercedes) eines 70-jährigen aus Friedeburg zusammen, der nicht mehr ausweichen konnte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000EUR.

