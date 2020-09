Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Zu einem Einbruchsversuch in einen Großhandel kam es am Dienstagabend kurz nach 23:00 Uhr in der Emil-Heeder-Straße Ecke Wilhelmshavener Straße in Varel.

Unbekannte versuchten über ein Fenster in das Gebäude einzusteigen. Bei der Beschädigung des Fensters kam es zu einer Alarmauslösung, die den/die Täter von der weiteren Tatausführung abhielten. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

