Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 2 Einbrüche; Mitarbeiterin verhindert Ladendiebstahl; Opel verkratzt;Erwachsener boxt 12-Jährigen; Gelöste Radmuttern; Tatort: Fuchsweg - Blauer Golf angefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrüche

Kirchhain - Einbruch in Gastronomiebetrieb

In der Nacht zum Freitag, 22. November, zwischen Mitternacht und 05.10 Uhr, drang ein Einbrecher in der Borngasse in einen Gastronomiebetrieb ein. Er stahl eine Geldbörse und den kompletten und noch nicht geleerten Sparkasten. Außerdem brach er zusätzlich hinter dem Tresen sämtliche Schubladen gewaltsam auf. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 oder auch die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Bad Endbach - Einbruch in Geschäft

Der Sachschaden durch das Aufhebeln der Eingangstür beträgt mindestens 500 Euro und ist damit mehr als doppelt so hoch wie die Beute aus der Kasse. In der Kasse lag wie üblich nur noch wenig Wechselgeld. Der Einbruch in das Geschäft in der Landstraße war von Donnerstag auf Freitag, 22. November, zwischen 19 und 05.30 Uhr. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 oder Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Biedenkopf - Mitarbeiterin verhindert Ladendiebstahl Ertappter Ladendieb lässt vollen Einkaufswagen stehen und flüchtet

Der Einkaufswagen war randvoll mit Waren im Wert von über 440 Euro. Der Ladendieb hatte eine günstige Gelegenheit ergriffen und den Lebensmittelmarkt in der Hospitalstraße durch den Eingang verlassen. Weil er dabei einen Alarm auslöste. verfolgte ihn eine Mitarbeiterin. Als die ihn auf dem Parkplatz ansprach, gab der Mann vor nichts zu verstehen und flüchtete. Die Tat war am Donnerstag, 21. November, gegen 20.30 Uhr. Wer hat die Situation noch beobachtet? Wer kann nähere Hinweise zu dem geflüchteten Mann geben? Wer kennt ihn und wer kann Informationen mitteilen, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten. Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß, ca. 40 bis 50 Jahre alt, schlank, hat kurzes dunkles Haar und vermutlich einen Schnauzbart. Er trug eine blaue Jeans, eine dunkelgraue Blouson-Jacke mit schwarzen Strickbündchen und eine schwarze Baseballkappe. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - Opel Corsa verkratzt

Der Schaden am auf der Motorhaube und am Heck verkratzten schwarzen Opel Corsa beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro. Der Opel parkte zur Tatzeit am Donnerstag, 21. November, zwischen 05.30 und 16.40 Uhr ordnungsgemäß in einer der Parkbuchten vor dem Anwesen Leipziger Straße 8 a. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Erwachsener versetzt 12-Jährigem im Vorbeigehen einen Faustschlag

Am Donnerstag, 21. November, gegen 15.30 Uhr, erhielt ein 12 Jahre alter Schüler von einem ihm unbekannten, entgegenkommenden Mann plötzlich und unvermittelt und ohne für ihn ersichtlichen Grund einen eher leichten Fausthieb in den Bauch. Der Mann hielt weder an noch schaute er sich um, er versetzte dem Jungen den Hieb im Vorbeigehen. Der Vorfall ereignete sich auf der Schwanallee an der Bushaltestelle "Wilhelmsplatz". Der Gesuchte war dort offenbar als letzter aus einem Linienbus ausgestiegen. Der Junge gab eine sehr detaillierte Personenbeschreibung ab, durch die sich die Polizei Hinweise zur Identifizierung des Gesuchten erhofft. Der Mann hatte einen mittelgroßen, schwarzen Rucksack auf dem Rücken und trug in seiner rechten Hand eine Einkaufstüte von irgendeinem Supermarkt. Er war vielleicht um die dreißig Jahre alt, ca. 176 cm groß sehr ungepflegt und hatte eine Art-Drei-Tage-Bart. Er hatte sehr wenig Haare, nach hinten gestrichene, mittelblonde bzw. mittelbraune Haare mit dunkleren Stellen und ausgeprägten Geheimratsecken. Er trug eine gesteppte, dunkelblaue Winterjacke mit Kapuze, darunter ein graues Kapuzenshirt und eine abgewetzte Hose, etwas dunkler gefärbte offenbar ältere Turnschuhe. Wer kennt diesen Mann? Wer kann ihn identifizieren? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Gelöste Radmuttern

Nachdem der Fahrer sein Auto 11 Tage nicht bewegt hatte, fuhr er am Mittwoch, 13. November, gegen 18 Uhr von der Lutherstraße aus weg. Ungewöhnliche Geräusche auf der Fahrt zogen dann einen Werkstattbesuch nach sich. Dabei stellte sich heraus, dass alle Muttern des linken Vorderrades so locker waren, dass ein Drehen von Hand möglich war. Da an dem Auto kein Reifenwechsel stattfand, geht die Polizei von einem mutwilligen Lösen der Muttern aus und ermittelt entsprechend wegen dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Nur durch glückliche Umstände entstand weder für den Volvofahrer noch für andere Verkehrsteilnehmer ein Schaden. Der betroffene schwarze Volvo V 70 mit dem auswärtigen Kennzeichen parkte zur Tatzeit zwischen Samstag, 02 und Mittwoch 13. November auf dem Parkplatz des Anwesens Lutherstraße 18. Wer hat dort in dieser Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Tatort: Fuchsweg - Blauer Golf angefahren

Der von einer Unfallflucht betroffene blaue VW Golf parkte auf dem Fuchsweg an der Einmündung, die als Sackgasse zu den Parkplatzen Fuchsweg 4 bis 6 führt. Das Auto stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand mit der Front zur Sackgasse. z Am Mittwoch, 20. November, zwischen 18.30 und 20.30 Uhr, entstand an dem blauen Golf an der Front auf der Fahrerseite am Kotflügel und Stoßfänger ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Es gibt derzeit weder Hinweise zum Unfallhergang noch zum verursachenden Auto. Sachdienliche Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Martin Ahlich

