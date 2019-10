Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall auf Verkehrsübungsplatz, vier Leichtverletzte

Papenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Verkehrsübungsplatz an der Carl-Benz-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vier Beteiligte wurden dabei leicht verletzt. Bei einer Ausweichübung auf der nassen Gleitfläche des Geländes war ein 19-jähriger Mann mit seinem VW auf einen Hyundai I30 aufgefahren. Die Übung war für den 19-Jährigen bereits wieder freigegeben worden, obwohl sich noch ein Auto auf der Fläche befand. Es kam zum Zusammenstoß. Vier Insassen der Fahrzeuge wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden an den Autos wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell