Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Aschendorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Bokeler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, eine von ihnen schwer. Ein 18-jähriger Mann war gegen kurz nach 17 Uhr mit seinem Renault Twingo in Richtung Rheiderlandstraße unterwegs. Als in Höhe Hausnummer 32 ein vor ihm fahrender Volvo abgebremst werden musste, konnte er seinen Twingo nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Der 18-Jährige gab später an, technische Probleme mit dem Twingo gehabt zu haben. Während der 55-jährige Volvofahrer mit leichten Blessuren davonkam, musste der 18-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell