Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Alkoholeinfluss in Hohenkirchen unterwegs - 62-jähriger Pkw-Fahrer mit 1,70 Promille kontrolliert

Wangerland (ots)

Am 03.09.2020, um 00:30 Uhr, wurde der Polizei in Jever mitgeteilt, dass in der Bismarckstraße in Wangerland im Ortsteil Hohenkirchen eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person in einen Pkw gestiegen und vom Ereignisort weggefahren sei.

Die Person, ein 62-jähriger Mann, wurde kurze Zeit später von den eingesetzten Beamten an der Wohnanschrift angetroffen, wobei die zuvor gemachten Angaben zur Alkoholisierung von den Beamten bestätigt werden konnten.

Nach der Durchführung eines Atemalkoholtestes, der einen Wert von 1,70 Promille ergab, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer ein und beschlagnahmten den Führerschein.

