Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebstahl aus PKW

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, nachdem es am Montagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen zu einem Diebstahl kam. Ein 29 Jahre alter Audi-Fahrer erreichte gegen 12.20 Uhr den Parkplatz. Zunächst öffnete er den Kofferraum, um aus diesem etwas herauszunehmen, anschließend verschloss er das Fahrzeug und begab sich zum Einkaufen in den Markt. Gegen 12.40 Uhr kam er zu seinem PKW zurück. Im weiteren Verlauf stellte er fest, dass sein Gepäck, in Form eines Trolleys, sowie drei Laptops, dies sich in einer Tasche befanden, aus dem Kofferraum entwendet worden waren. Der Wert der Beute wurde auf über 7.000 Euro beziffert. Der PKW verfügt über das Keyless Go-System, das vermutlich durch den Täter gestört wurde, so dass dieser den Kofferraum öffnen konnte. Die Polizei nimmt unter Tel. 07031 13-2500 Hinweise entgegen.

