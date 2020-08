Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200816 - 0823 Frankfurt-Eschersheim: Zwei jugendliche Autoknacker festgenommen

Frankfurt (ots)

(ne)Zwei junge Diebe im Alter von 15 und 16 Jahren sind am Freitagabend, Dank einer Zeugin, dabei erwischt worden, wie sie aus einem unverschlossenen Auto in der Matthias-Claudius-Straße Gegenstände entwendeten.

Die Zeugin (45 Jahre) informierte die Polizei, nachdem sie beobachten konnte, wie zwei Jugendliche sich an ihrem Mini Cooper zu schaffen machten. Das Auto war unverschlossen, die zwei Jugendlichen konnten somit ohne Hindernisse ins Auto greifen und sich Bargeld sowie ein Leder-Kartenetui von Chanel herausnehmen. Die Revierstreife war schnell vor Ort und konnte beide Tatverdächtige in Tatortnähe vorübergehend festnehmen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Bereits in den letzten Wochen kam es in dem Bereich des Öfteren zu einfachen Diebstählen aus unverschlossenen Pkw. Ob die zwei Tatverdächtigen damit in Zusammenhang stehen, bedarf der Ermittlungen.

