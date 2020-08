Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200816 - 0820 Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Zusammenstoß einer U-Bahn mit einem Linienbus

Frankfurt (ots)

(ne)Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Abend um 20:45 Uhr sind im Bereich der Einmündung Rosa-Luxemburg-Straße/Am Weißkirchener Berg eine U-Bahn der Linie 3 sowie ein Bus der Linie 60 zusammengestoßen. Insgesamt vier Menschen wurden verletzt.

Der 60-jährige Fahrer des Linienbusses war auf der Rosa-Luxemburg-Straße in nördliche Richtung ohne Fahrgäste unterwegs. Im ampelgeregelten Einmündungsbereich der Straße Am Weißkirchener Berg bog der 60-Jährige nach rechts ab und übersah hierbei die für ihn rote Ampel und die aus Frankfurt herannahende U3. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die U-Bahn prallte dabei in die rechte Seite des Busses, in Höhe der mittleren Tür. Durch die Wucht wurde der Bus bis auf das Gleisbett geschoben. Die U-Bahn selber entgleiste mit dem ersten Drehgestell und wurde im Frontbereich stark beschädigt. Der Busfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Drei der 60 Fahrgäste in der U-Bahn erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch behandelt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 950.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallmaßnahmen, wie auch der Bergung des Busses und der U-Bahn, mussten bis ca. 1:00 Uhr heute Nacht der Autoverkehr umgeleitet und die Bahnstrecke gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell