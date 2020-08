Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200814 - 0819 Frankfurt-Eschersheim: Parksünder am Freibad abgeschleppt

Frankfurt (ots)

(dr) 26 Abschleppungen, 52 Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten - das ist die Bilanz des Verkehrsüberwachungsdienstes der Frankfurter Polizei vom vergangenen Wochenende, welcher Falschparker am Freibad im Stadtteil Eschersheim konsequent ahndete.

Bereits am Samstagnachmittag, den 08.08.2020, kam es zu den Maßnahmen am Alexander-Riese-Weg, nachdem in Gesprächen mit Bürgern sowie den sozialen Medien vermehrt Hinweise eingegangen waren, welche das widerrechtliche Abstellen von Kraftfahrzeugen im Bereich des Freibades zur Sprache brachten. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Beamte eine Vielzahl von Verstößen festgestellt werden, auf die Anzeigen und Abschleppungen folgten. Insbesondere die Parkplätze für Gehbehinderte, Feuerwehrzufahren sowie Gehwege wurden in den Nachmittagsstunden durch die umfangreichen Abschleppmaßnahmen wieder freigeräumt. Wegen der akuten Brandgefahr, welche aufgrund der vorausgegangenen Trockenheit durch Abwärme von Motoren und Abgasanlage von auf den Grasflächen abgestellten Fahrzeuge ausging, kam es zu weiteren Abschleppungen. Vorübergehend musste während der Maßnahmen die Zufahrt zum überfüllten Schwimmbadparkplatz gesperrt werden.

Auch am Folgetag, den 09.08.2020, war die Polizei wieder an Ort und Stelle, um erneut die Parkplatzsituation zu kontrollieren. Nach einer Durchsage im Schwimmbad hinsichtlich abermals falsch geparkter Fahrzeuge, wurden die noch verbliebenen Autos von den Beamten der Fahrradstaffel abgeschleppt. Mit weiteren Kontrollen des Verkehrsüberwachungsdienstes kann auch in Zukunft gerechnet werden. Falschparker sollten nicht nur im Hinblick zu erwartender Bußgelder in Höhe von mindestens 55 Euro sowie möglicher Abschleppkosten beim nächsten Schwimmbadbesuch in Erwägung ziehen, auf das Rad umzusteigen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

