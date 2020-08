Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200816 - 0821 Frankfurt-Bundesautobahn: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Autos und insgesamt acht Verletzten

Frankfurt (ots)

(ne)Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es auf der Autobahnabfahrt Offenbach-Süd (BAB3) zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Acht Personen erlitten Verletzungen, zwei von ihnen schwer.

Der 69-jähriger Fahrer eines Mercedes C180 und seine zwei Mitfahrer waren zuvor auf der BAB3 in Richtung Köln unterwegs. Sie fuhren an der Ausfahrt Offenbach-Süd ab in Richtung Sprendlinger Kreisel. Zeitgleich war ein 51-Jähriger mit seinen vier Mitfahrern in einem Ford Galaxy von der BAB3 in Richtung Süden an der gleichen Anschlussstelle abgefahren und Richtung Kreisel unterwegs. Kurz vor dem Sprendlinger Kreisel wendete der Mercedesfahrer verbotswidrig über eine Sperrfläche. Der Fahrer des Galaxy konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die linke Seite des Mercedes. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt, der Fahrer des Mercedes sowie eine 12-Jährige in dem Fahrzeug erlitten schwere Verletzungen. Beide Autos war komplett beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

