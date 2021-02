Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0121 --Zeugen nach Tankstellenüberfall gesucht--

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Vahrer Straße Zeit: 20.02.2021, 18:20 Uhr

Am Samstagabend überfiel ein Mann eine Tankstelle im Ortsteil Sebaldsbrück und erbeutete Bargeld. Er flüchtete mit einem dunklen VW. Die Polizei sucht Zeugen.

Der bislang Unbekannte fuhr gegen 18:20 Uhr mit einem dunklen VW auf das Tankstellengelände in der Vahrer Straße. Zunächst betankte er das Auto und betrat danach den Verkaufsraum. Er ging direkt hinter den Tresen und bedrohte die Angestellte mit einem Elektroschocker. Er verlangte die Herausgabe von Bargeld. Die 21-jährige Angestellte händigte ihm daraufhin mehrere Geldscheine aus. Danach verließ der Täter die Tankstelle und flüchtete mit dem Auto in unbekannte Richtung. Ermittlungen ergaben, dass die am Fahrzeug angebrachten Bremer Kennzeichen im Januar bei einem Diebstahl entwendet wurden. Der Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß. Er wurde mit einer hellen Hautfarbe beschrieben und soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke mit einem runden Emblem am linken Oberarm, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine graue Jeanshose, schwarze Lederschuhe sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Beim Verlassen der Tankstelle begegnete der Räuber vermutlich zwei noch unbekannten Personen, die gerade den Verkaufsraum betreten wollten. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

