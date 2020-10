Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Entwendetes Elektro-Caddy aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-RheinauMannheim-Rheinau (ots)

Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem Baustellengelände in der Straße "In den Werften" in Brühl ein Elektro-Caddy entwendet. Am Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht fiel einer Polizeistreife in der Fußgängerunterführung am Karlsplatz ein solches Elektro-Caddy auf, das in der Fußgängerunterführung am Karlsplatz abgestellt war. Nach ersten Feststellungen war das Lenkradschloss entfernt worden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Zeugen, die das Elektro-Caddy unterwegs bemerkt haben und sachdienliche Hinweise zu Fahrzeug-Führer und Fahrtwegs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

