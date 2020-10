Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Käfertal: Gestohlenes Gravelbike sichergestellt - Besitzer gesucht

Am Donnerstag, den 15.10.2020, stellten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal ein gestohlenes Gravelbike in der Bahnhofstraße sicher. Das Fahrrad der Marke Rondo Mutt AL, Größe S in olivgrün, wurde durch den noch unbekannten Besitzer am OEG Bahnhof Käfertal verschlossen abgestellt, bevor es durch zwei Beschuldigte entwendet wurde. Die Diebe konnten in der Birkenauer Straße mit einem Bolzenschneider angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da sich der Besitzer des Gravelbikes bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, wird dieser gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Nummer 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

