Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L 592 bei Sinsheim-Steinsfurt wurden vier Personen verletzt, davon eine Person schwer. Eine 34-jährige Frau war kurz vor 19 Uhr mit ihrem Ford zunächst auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. An der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt verließ sie die Autobahn und wollte nach links auf die L 592 in Richtung Sinsheim-Reihen abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer aus Sinsheim-Reihen kommenden 49-jährigen Mercedes-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Dabei erlitt die Fahrerin des Mercedes schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch die Fahrerin des Ford und ihre drei Mitfahrerinnen, darunter eine schwangere 35-Jährige, mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie wurden nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.

