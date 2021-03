Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag vergangener Woche und Montagmittag schlugen noch unbekannte Einbrecher in der Bogenstraße in Waldenbuch zu. Die Täter verschafften sich, indem sie die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufhebelten, Zugang ins Innere. Die Wohnung wurde nahezu vollständig durchsucht. Ob die Unbekannten Beute machen konnten, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

