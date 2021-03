Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfahrtsunfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite PKW und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 13.25 Uhr in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen ereignet. Ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer war in der Richard-Wagner-Straße in Richtung Hermann-Löns-Weg unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Arthur-Gruber-Straße überqueren. Mutmaßlich übersah er jedoch einen 60-jährigen Toyota-Lenker, der die Arthur-Gruber-Straße in Richtung des Klinikums befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

