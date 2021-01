Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Kellerbrand

Bad Bergzabern

Am 20.01.2021, gegen 16:20 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Turmstraße in Bad Bergzabern zu einem Kellerbrand. Aktuell wird davon ausgegangen, dass es beim Befeuern einer Heizungsanlage zu einer Verpuffung gekommen ist. Dadurch wurden Papier und Kartonagen, welche im näheren Umfeld der Heizungsanlage gelagert wurden, in Brand gesetzt.

Durch den dadurch entstandenen Brand wurden die Versorgungsleitungen, sowie die Fenster im Kellergeschoss beschädigt. Sodass diese von den Werken abgestellt werden mussten. Die Wohnung im Erdgeschoss wurde durch den aufsteigenden Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung im 1.OG dagegen ist weiterhin bewohnbar, sodass von einem Schaden im niedrigen 5-stelligen Bereich ausgegangen wird. Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt, da sich die Bewohner eigenständig in das Freie retten konnten. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehren Bad Bergzabern und Barbelroth war die Luitpoldstraße in Teilen für ca. 1 ½ Stunden gesperrt. Die Bewohner konnten bei Verwandten unterkommen.

