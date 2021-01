Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Ladung nicht gesichert

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Einen Bußgeldbescheid von 60 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei erhält ein 48 Jahre alter LKW-Fahrer, weil er am heutigen Morgen (20.01.2021) bei einer Kontrolle in der Staatsstraße seine Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert hatte. Seine Fahrt konnte er erst fortsetzen, nachdem die Ladung nachgesichert wurde. Auch der Fahrzeughalter wird in dem Fall belangt. Er muss ein Bußgeld von 270 Euro bezahlen, weil er dafür zuständig ist, dass er dem Fahrer alle benötigten Materialien zur Ladungssicherung zur Verfügung stellt. Zusätzlich wird auch er einen Punkt in Flensburg erhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell