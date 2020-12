Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch in Tankstelle/ Glastür mittels Gullideckel eingeworfen

GeldernGeldern (ots)

Unbekannte Täter warfen am Montag (07. Dezember 2020) gegen 01.30 Uhr die Glasschiebetür einer Tankstelle an der Weseler Straße Ecke Dieselstraße mittels Gullideckel ein. Den Gullideckel hoben die Täter nur wenige Meter neben dem Tankstellengebäude aus. Ob die Täter im Inneren Beute gemacht haben, kann derzeit noch nicht gesagt sagen. Durch den Einbruch lösten die Unbekannten den Alarm aus. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

