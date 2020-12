Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Betrug

Falscher Stadt-Mitarbeiter bestiehlt Seniorin

GeldernGeldern (ots)

Opfer eines dreisten Betrügers und Diebes wurde am Montag (7. Dezember 2020) eine 84-Jährige in Geldern: Gegen Mittag klingelte ein ihr unbekannter Mann an ihrer Haustür und gab an, Mitarbeiter der Stadt Geldern zu sein. Aufgrund eines Rohbruchs in der Nachbarschaft müsse man ihren Wasseranschluss abdrehen. Der Mann riet der älteren Dame, sich für die Überbrückung mehrere Eimer Wasser abzufüllen. Während die 84-Jährige dem Ratschlag nachkam, nutzte der Täter offenbar die Chance, die Wohnung unbeobachtet nach Diebesgut zu durchsuchen. Anschließend verabschiedete sich der Mann und verließ die Wohnung. Später stellte die Seniorin fest, dass ihr ein Sparbuch und eine Geldkassette gestohlen worden waren. Den falschen Stadt-Mitarbeiter beschreibt sie als zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,70m groß, mit normaler Statur. Der Mann hatte kurze, blonde Haare, trug eine dunkle Winterjacke und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. Die Polizei rät: Personen wie Mitarbeiter der Stadtwerke, von Telefongesellschaften oder Behörden o.ä. müssen einen Ausweis vorlegen können. Ein Anruf bei der Behörde oder dem entsendenden Unternehmen gibt Sicherheit. Scheuen Sie sich nicht vor einer Überprüfung der Person, auch wenn das Zeit in Anspruch nimmt. Falls Ihnen Personen verdächtig vorkommen, informieren Sie bitte bedenkenlos die Polizei über den Notruf 110. (cs)

