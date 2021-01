Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Auffällig

Edenkoben (ots)

Stutzig wurden gestern Abend (19.01.2021, 23.30 Uhr) die Beamten bei einer Kontrolle auf der K 6 bei einem 18 Jahre alten Autofahrer aus dem Kreis, weil die Pupillen seiner Augen sehr träge reagierten und er zudem anderweitige drogentypische Verhaltensweisen zeigte. Ein Schnelltest ergab, dass der Fahrer vor kurzem offensichtlich Drogen konsumiert hatte, weshalb eine Blutprobe angeordnet werden musste. Der Schlüssel wurde einkassiert und die Weiterfahrt untersagt. Drogenkonsum in Verbindung mit Autofahren ist kein Kavaliersdelikt. Gerade bei einem Fahranfänger in der Probezeit haben Drogen am Steuer erhebliche Folgen. Bei Auffälligkeit wegen Drogenkonsum kommen neben einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei und einem einmonatigen Fahrverbot eine Verlängerung der Probezeit von 2 Jahren hinzu. Daneben wird die Teilnahme an einem Aufbauseminar verpflichtend.

